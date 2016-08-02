Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Cегодня в Азербайджане отмечается День национального кино. Как сообщает Report, 2 августа 1898 года Мишон продемонстрировал авторскую программу из трёх кинохроник и одного документального фильма: "Пожар на нефтяном фонтане в Биби-Эйбате", "Церемония проводов Его Превосходительства Бухарского эмира на пароходе "Великий князь Алексей", "Кавказский танец" и "Попался".

День национального кино Азербайджана был учрежден 18 декабря 2000 года распоряжением президента Азербайджана Гейдара Алиева. С тех пор ежегодно 2 августа кинематографисты страны отмечают праздник.

Как сообщили Report в министерстве культуры и туризма Азербайджана, в связи с этой датой сегодня в 18:00 в киноцентре "Низами" состоится праздничное мероприятие.