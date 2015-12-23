​В Азербайджане насчитывается 100 отелей, имеющих звездную категорию

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма произвело классификацию отелей в целях определения и проверки соответствия отелей и объектов гостиничного типа требованиям и стандартам.

Об этом Report сообщили из отдела информации и по связям с общественностью министерства.

Классификация осуществляется в соответствии с госстандартом Азербайджана "О применении критериев в определении и оценке звездных категорий и классификации отелей и объектов гостиничного типа", подготовленного в соответствии с применяемым во многих странах "HotelStars Criteria 2010-2014".

С целью повышения прозрачности и использования новых технологий, при помощи подготовленного по заказу министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики и оснащенного специальной программой электронного прибора группой экспертов производится осмотр отелей и определяются звездные категории.

В течение 2015 года звездные категории были предоставлены 57 прошедшим классификацию отелям и объектам гостиничного типа. В настоящее время на территории страны насчитывается 100 отелей, имеющих звездную категорию.

68 из них действуют в Баку, а 32 - в других районах республики. 25 прошедших классификацию отелей и объектов гостиничного типа соответствуют категории "пять звезд", 53 - "четыре звезды", 20 - "три звезды", 2 - "две звезды".