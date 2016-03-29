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    ​В Азербайджане находится делегация российского телеканала НТВ

    Съемочная группа передачи Поедем, поедим! будет находиться в стране до 1 апреля

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ На еженедельной кулинарно-этнографической передаче "Поедем, поедим!" на российском телеканале НТВ планируется представить фильм о туристическом потенциале и национальной кухне Азербайджана.

    Как сообщает Report, информацию распространил отдел информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

    С этой целью с 28-го марта в Азербайджане находится съемочная группа передачи, которая занимается съемками в Баку и регионах страны. Представители российского телеканала будут в Азербайджане до 1 апреля.

    В Баку съемки пройдут в Национальном приморском парке, Янардаге, Атешгях и других красивых местах столицы. Из регионов съемки запланированы в городах Гянджа, Нафталан и Гейгельском районе. 

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