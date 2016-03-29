​В Азербайджане находится делегация российского телеканала НТВ

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ На еженедельной кулинарно-этнографической передаче "Поедем, поедим!" на российском телеканале НТВ планируется представить фильм о туристическом потенциале и национальной кухне Азербайджана.

Как сообщает Report, информацию распространил отдел информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

С этой целью с 28-го марта в Азербайджане находится съемочная группа передачи, которая занимается съемками в Баку и регионах страны. Представители российского телеканала будут в Азербайджане до 1 апреля.

В Баку съемки пройдут в Национальном приморском парке, Янардаге, Атешгях и других красивых местах столицы. Из регионов съемки запланированы в городах Гянджа, Нафталан и Гейгельском районе.