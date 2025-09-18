Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    В Азербайджане будет создана система Единого реестра культуры

    Kультурная политика
    • 18 сентября, 2025
    • 11:40
    В Азербайджане будет создана система Единого реестра культуры

    В Азербайджане предусмотрено создание системы Единого реестра культуры.

    Как сообщает Report, в связи с этим ООО "Капитальное строительство и снабжение" при Министерстве культуры приступило к подготовительным работам.

    Для создания системы необходимо осуществить закупку и внедрение необходимых подсистем, а также обеспечить их интеграцию.

    Предполагаемая стоимость работ составляет 4,5 млн манатов. 

    Единый реестр культуры Азербайджан Минкультуры
    Azərbaycanda "Vahid Mədəniyyət Reyestri" sistemi yaradılacaq

    Последние новости

    12:27

    Грузия проведет в октябре первый Тбилисский финансовый саммит

    Финансы
    12:21

    НОК: "Олимпийский день" проводится в Азербайджане более 30 лет

    Индивидуальные
    12:20

    В Азербайджане запускается инновационная модель профильного обучения в школах

    Наука и образование
    12:20

    На востоке Парижа полиция применила слезоточивый газ против протестующих - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    12:17

    Опрос: 56% французов поддерживают общенациональную забастовку

    Другие страны
    12:09
    Фото

    Председательства СОР29 и СОР30 презентовали план "от Баку до Белена"

    COP29
    12:08

    В Азербайджане усилена ответственность за жестокое обращение с животными

    Происшествия
    12:08

    Пожар в жилом доме в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    12:05

    Зеленский подписал закон о ратификации договора о 100-летнем партнерстве с Великобританией

    Другие страны
    Лента новостей