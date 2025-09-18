В Азербайджане будет создана система Единого реестра культуры
Kультурная политика
- 18 сентября, 2025
- 11:40
В Азербайджане предусмотрено создание системы Единого реестра культуры.
Как сообщает Report, в связи с этим ООО "Капитальное строительство и снабжение" при Министерстве культуры приступило к подготовительным работам.
Для создания системы необходимо осуществить закупку и внедрение необходимых подсистем, а также обеспечить их интеграцию.
Предполагаемая стоимость работ составляет 4,5 млн манатов.
Последние новости
12:27
Грузия проведет в октябре первый Тбилисский финансовый саммитФинансы
12:21
НОК: "Олимпийский день" проводится в Азербайджане более 30 летИндивидуальные
12:20
В Азербайджане запускается инновационная модель профильного обучения в школахНаука и образование
12:20
На востоке Парижа полиция применила слезоточивый газ против протестующих - ОБНОВЛЕНОДругие страны
12:17
Опрос: 56% французов поддерживают общенациональную забастовкуДругие страны
12:09
Фото
Председательства СОР29 и СОР30 презентовали план "от Баку до Белена"COP29
12:08
В Азербайджане усилена ответственность за жестокое обращение с животнымиПроисшествия
12:08
Пожар в жилом доме в Баку потушен - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
12:05