В Азербайджане будет создана система Единого реестра культуры

В Азербайджане предусмотрено создание системы Единого реестра культуры.

Как сообщает Report, в связи с этим ООО "Капитальное строительство и снабжение" при Министерстве культуры приступило к подготовительным работам.

Для создания системы необходимо осуществить закупку и внедрение необходимых подсистем, а также обеспечить их интеграцию.

Предполагаемая стоимость работ составляет 4,5 млн манатов.