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Назначен исполняющий обязанности директора Аздрамы

Назначен исполняющий обязанности директора Аздрамы Назначен исполняющий обязанности директора Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.
Kультурная политика
1 мая 2023 г. 14:32
Назначен исполняющий обязанности директора Аздрамы

Назначен исполняющий обязанности директора Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, исполнение обязанностей директора возложено на Ильхама Аскерова.

Заслуженный работник культуры И.Аскеров родился 28 февраля 1976 года в городе Баку. В 2004 году окончил Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, в 2006 году - магистратуру по театральной режиссуре.

Ильхам Аскеров, работающий в Азербайджанском Государственном Академическом национальном драматическом театре с 1997 года, в 1998-2018 годах занимал должность заведующего отделом художественного оформления. С 2018 года - заместитель директора театра по творческой работе.

Директор театра Азер Паша Нематов скончался 9 апреля в возрасте 76 лет.

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Версия на азербайджанском языке “Azdrama”ya direktor əvəzi təyin olunub

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