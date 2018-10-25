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    В Астане состоялся концерт памяти Муслима Магомаева и Иосифа Кобзона

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В столице Казахстана – Астане состоялся концерт памяти народного артиста Азербайджана и СССР Муслима Магомаева и народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

    Как сообщает Report, концерт организован акиматом Астаны при содействии посольства Азербайджана в Казахстане.

    Концерт был посвящен жизни и творчеству двух блистательных людей целой эпохи. 

    Было подчеркнуто, что М.Магомаев сыграл исключительную роль в обогащении современной музыкальной культуры.


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