В Астане состоялся концерт памяти Муслима Магомаева и Иосифа Кобзона

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В столице Казахстана – Астане состоялся концерт памяти народного артиста Азербайджана и СССР Муслима Магомаева и народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

Как сообщает Report, концерт организован акиматом Астаны при содействии посольства Азербайджана в Казахстане.

Концерт был посвящен жизни и творчеству двух блистательных людей целой эпохи.

Было подчеркнуто, что М.Магомаев сыграл исключительную роль в обогащении современной музыкальной культуры.



