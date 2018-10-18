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    В Астане отметят 100-летие Гара Гараева

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В столице Казахстана Астане 23 октября пройдет мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения видного деятеля азербайджанской культуры, великого композитора, народного артиста СССР Гара Гараева. 

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Казахстане, мероприятие, организованное при поддержке и содействии ТЮРКСОЙ, продолжится концертной программой. 

    Художественный руководитель концерта в исполнении филармонического оркестра Государственной академической филармонии акимата города Астаны - Берик Батырхан. Дирижеры - Мустафа Мехмандаров и Муртуза Бюльбюль. 

    В программу включены симфоническая поэма Г.Гараева "Лейли и Меджнун", вальс из балета "Сель красавиц" и сюиты. 

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