В Астане отметят 100-летие Гара Гараева

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В столице Казахстана Астане 23 октября пройдет мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения видного деятеля азербайджанской культуры, великого композитора, народного артиста СССР Гара Гараева.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Казахстане, мероприятие, организованное при поддержке и содействии ТЮРКСОЙ, продолжится концертной программой.

Художественный руководитель концерта в исполнении филармонического оркестра Государственной академической филармонии акимата города Астаны - Берик Батырхан. Дирижеры - Мустафа Мехмандаров и Муртуза Бюльбюль.

В программу включены симфоническая поэма Г.Гараева "Лейли и Меджнун", вальс из балета "Сель красавиц" и сюиты.