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В Астане открылась выставка, посвященная Международному дню действий против ядерных испытаний

В Астане открылась выставка, посвященная Международному дню действий против ядерных испытаний В Астане проходит выставка картин известного казахстанского художника и активиста антиядерного движения Карипбека Куюкова, посвященная Международному дню действий против ядерных испытаний.
Kультурная политика
29 августа 2023 г. 11:03
В Астане открылась выставка, посвященная Международному дню действий против ядерных испытаний

В Астане проходит выставка картин известного казахстанского художника и активиста антиядерного движения Карипбека Куюкова, посвященная Международному дню действий против ядерных испытаний.

Как передает командированный в Астану корреспондент Report, выставка организована Министерством иностранных дел Казахстана.

Рассказывая о своих работах, автор отметил, Казахстан является одной из немногих стран, которая отказалась ядерного оружия в начале 90-х годов прошлого века: "СССР на Семипалатинском ядерном полигоне производил испытания долгие годы, мои родители и близкие стали жертвами этих испытаний".

Он также отметил, что, проводимые раньше ядерные испытания, до сих пор продолжают пагубно влиять на здоровье людей: "Главная проблема - это радиация, которая передается из поколения в поколение".

Художник рисует при помощи губ и пальцев ног. Он родился без рук в результате радиационного облучения, которому были подвергнуты его родители во время испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. В его картинах отражены ужасные последствия ядерных испытаний в жизни людей.

Заместитель иностранных дел Казахстана Роман Василенко отметил, что в 1949-1989 г.г. на Семипалатинском ядерном полигоне было произведено не менее 468 ядерных испытаний, более 1,5 миллиона людей получили радиационное облучение, поэтому дата 29 августа- особенная для Казахстана.

"Казахстан придерживается позиции не применения ядерного оружия и выступает за отмену ядерных испытаний", - сказал он.

Отметим, что 2 декабря 2009 года шестьдесят четвертая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, единогласно приняв резолюцию 64/35, объявила 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний. Резолюция призывает к более активному просвещению и информированию людей "о последствиях испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов и необходимости их прекращения как одному из средств достижения цели построения мира, свободного от ядерного оружия". С инициативой принятия этой резолюции, имеющей большое число авторов и соавторов, выступила Республика Казахстан, с тем чтобы отметить закрытие 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона.

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