В арт-центре Nine Senses состоялся круглый стол "Гобустан как сакральный код человечества"

В рамках исследовательского проекта "Коды Гобустана" в арт-центре Nine Senses прошел круглый стол, посвященный исследованию феномена древней цивилизации Гобустана.

В рамках исследовательского проекта "Коды Гобустана" в арт-центре Nine Senses прошел круглый стол, посвященный исследованию феномена древней цивилизации Гобустана.

Как передает Report, мероприятие, организованное при поддержке компании AZBRAND, ведущих специалистов в области археологии, искусствоведения, экологии и истории.

Модератором круглого стола выступила директор арт-центра Nine Senses Наталья Жукова, которая рассказала о концепции выставки "Коды Гобустана".

Она подчеркнула, что цель круглого стола заключалась в обсуждении двух подходов к изучению древнего наследия Гобустана - научного и изотерического.

"Мы хотим напомнить, что Гобустан - это уникальное место силы, где могла зародиться человеческая цивилизация", - отметила она.

В ходе выступления шаман Гобустана Тарлан Манафов объявил о создании Центра сакрального Азербайджана.

Краевед и руководитель инициативной группы "Охотники за артефактами" Сабит Джоджулу в своем докладе "Тюркское культурное наследие Гобустана" акцентировал внимание на важности сохранения тюркских символов и тамг, которые могут быть включены в список охраняемых объектов, а также необходимости их популяризации через туристические маршруты.

Затем состоялась презентация художественной диорамы "Гобустан-3029", созданной талантливым фотографом и режиссером Илькином Зеферли. Эта уникальная работа представляет собой взгляд на Гобустан в далеком будущем.

Важным достижением стало подписание в рамках круглого стола Итоговой декларации о намерениях "Коды Гобустана - путь к будущему Азербайджана". Документ отражает стремление ученых, исследователей и представителей творческих профессий объединить усилия для популяризации уникального культурного наследия Азербайджана на мировой арене. Среди подписантов Декларации - историки, антропологи, этнографы, представители творческих профессий и духовные лидеры, включая известных исследователей, таких как Сабит Джоджулу, Тарлан Манафов и Алигейдар Мамедов. Их объединяет общая цель: сохранить наследие Гобустана для будущих поколений.

В завершении было отмечено, что сохранение и изучение сакрального наследия - это не только долг перед историей, но и путь к осознанию своего места в современном мире.