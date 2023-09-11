В арт-центре Nine Senses открылась выставка "Круг Жизни"

В арт-центре Nine Senses открылась выставка "Круг Жизни" художника-космографа, астропсихолога Фархада Садыхова.

В арт-центре Nine Senses открылась выставка "Круг Жизни" художника-космографа, астропсихолога Фархада Садыхова.

Как сообщает Report, она стала первым мероприятием и закладным камнем в преддверии крупного международного фестиваля Nine Senses Fest, который пройдет в Баку с 6 по 8 октября. Арт-центр станет местом встреч, обмена опыта и проведения телесных и духовных практик международных и азербайджанских экспертов.

"Главная наша цель - познакомить мир с Азербайджаном, как с государством с тысячелетними традициями, ценностями, проверенными временем, а также современными подходами в бизнесе, образовании и саморазвитии. Кроме того, мы хотим создать площадку для межкультурной коммуникации на основе взаимного уважения, интереса и гостеприимства.

Мы хотим представить гостям различные виды активностей оздоровительного, спортивного и историко-культурного туризма. Нам важно показать миру место силы Азербайджана – Родины многих древних учений и религий, погрузить в культурные традиции страны, а также познакомить с национальной кухней", - рассказала академический директор Nine Senses и куратор выставки Наталья Жукова.

По ее словам, арт-центр станет местом творчества и саморазвития, который впускает в себя традиции многих культур и учений, место, расширяющее кругозор, сознание, и телесный опыт. Это и ретрит центр, и место творческого самовыражения, и пространство для тела, ума и духа.

Забегая вперед, директор арт-центра отметила, что в предстоящем мероприятии примет участие Имрам Крийя – мастер крийя-йоги, дарующий личный опыт прозрения, мистик, меняющий реальность, композитор, мультиинструменталист.

Говоря о сегодняшней выставке, Наталья Жукова отметила, что кристаллизованные формы Солнца в мандалах поддерживают гармонию пространства и душевный настрой.

По ее словам, во многих религиозных традициях, таких как индуизм и буддизм, мандалы используются как символы духовного роста и пути к просветлению. Они могут служить медитативными фокусами, помогая развивать сознание и внутренний покой.

Отметим, что выставка построена на соединении в одной экспозиции архетипического символа круга - символизирует вечность и бесконечность космоса, солярного знака Солнца. Каждая работа сопровождается своим запахом, поддерживается звукорядом и излучает свою вибрационную волну.

"Мы реализуем проект мандала-терапии "Круг жизни". Здесь выставлены лучшие мои мандалы, правда в ограниченном количестве. Они являются своего рода энергетическим порталом. Они гармонизируют пространство, у них есть уникальная способность – избавлять людей от негатива, наполняя его светом…", - рассказал художник-космограф, астропсихолог Фархад Садыхов.

"Через мандалу мы воссоздаем фрактальную модель вселенной, а являясь ее частью, человек вспоминает и осознает сопричастность и соединенность со всем мирозданием", - продолжает директор арт-центра Наталья Жукова.

По ее словам, сегодня мандалы нашли свое применение в различных культурах мира, часто имея уникальные символические значения и использования. В Азербайджане схожее направление называется шебеке – орнаментальные храмовые витражи. Зодчие, создавшие их, приступали к работе только после совершения специальных обрядов и чтения молитв.

В индуизме мандалы имеют глубокое духовное значение и широко используются в религиозных и ритуальных практиках.

Мандалы в буддизме часто используются для медитации и визуализации. Они могут символизировать круг жизни и смерти.

На Руси, например, были так называемые наузы – плетеные из нитей орнаменты-обереги для помощи и защиты в разных делах женщинам, детям, воинам, охотникам и рыбакам.

У некоторых индейских народов Северной Америки мандалы изготавливаются из природных материалов, таких как песок или камни, и используются в ритуалах и церемониях. Они могут символизировать связь с природой и духовными мирами.

Тибетские монахи создают сложные мандалы из песчаника, изображая божеств и космические структуры. Затем эти мандалы разрушаются в знак изменчивости мира и непостоянства.

В христианстве мандалы могут использоваться для декорации церковных витражей или окон. Они часто представляют символы веры и духовного пути, такие как крест или роза ветров.

В современном искусстве и психологии мандалы используются как инструменты самовыражения и терапии. Люди могут создавать и раскрашивать мандалы, чтобы достичь релаксации и внутренней гармонии.

Nine Senses – арт-центр творчества и саморазвития – атмосферное место на берегу Каспийского моря. Миссия Центра – создать безопасное и гармоничное общественное пространство для любителей искусства всех возрастов и профессий. Здесь верят в раскрытие творческого и веселого духа внутри каждого.