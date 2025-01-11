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В Анкаре состоялась концертная программа "Вечер Азербайджана"

В Анкаре состоялась концертная программа "Вечер Азербайджана" В Центре культуры Парка молодежи турецкой столицы состоялась концертная программа "Вечер Азербайджана в Анкаре".
Kультурная политика
11 января 2025 г. 14:58
В Анкаре состоялась концертная программа Вечер Азербайджана

В Центре культуры Парка молодежи турецкой столицы состоялась концертная программа "Вечер Азербайджана в Анкаре".

Как сообщает анкарское бюро Report, мероприятие было организовано по инициативе Культурного центра Азербайджана при посольстве нашей страны в Анкаре.

В нем приняли участие дипломаты, представители Министерства культуры и туризма Турции, деятели культуры, проживающие в городе азербайджанцы.

Руководитель центра Самир Аббасов, открывая мероприятие, отметил, что концертная программа подводит итоги работы, проделанной в целях развития культурных связей двух братских стран.

Он привлек внимание к исторической близости народов Турции и Азербайджана, проявляющейся во всех областях, в том числе в сфере культуры.

Он также рассказал об организованных встречах, концертах, выставках и культурных мероприятиях: "В Анкаре, Анталье, Мармарисе и Стамбуле были проведены Дни культуры и искусства Азербайджана с участием творческих коллективов и деятелей искусства нашей страны".

Представитель Министерства культуры и туризма Турции Серкан Эркмен также акцентировали внимание на тесном взаимодействии двух братских стран, в том числе в плоскости ЮНЕСКО:

"За последние годы по линии ЮНЕСКО были представлены и утверждены 13 объектов совместного культурного наследия Турции и Азербайджана".

В продолжении программы выступили танцевальный коллектив Культурного центра Азербайджана "Зангезур", народные артисты - певица Гюльянаг Мамедова и исполнитель на балабане Алихан Самедов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAnkarada “Azərbaycan gecəsi” adlı konsert təşkil olunub

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