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В Анкаре состоится масштабное мероприятие по случаю Дня победы Азербайджана

В Анкаре состоится масштабное мероприятие по случаю Дня победы Азербайджана В Анкаре состоится масштабное мероприятие по случаю Дня победы Азербайджана
Kультурная политика
2 ноября 2024 г. 14:59
В Анкаре состоится масштабное мероприятие по случаю Дня победы Азербайджана

В Анкаре 8 ноября состоится масштабное мероприятие по случаю Дня Победы Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, мероприятие "Привет тюркскому флагу" ("Selam Türk'ün Bayrağına") будет организовано совместно Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), посольством Азербайджана в Анкаре и Институтом Ахмеда Джавада.

Центральным событием станет грандиозный концерт в зале ATO Congresium с участием 120 музыкантов Президентского симфонического оркестра, Государственного оперного театра и многоголосого хора TRT. Дирижировать оркестром будет Мустафа Мехмандаров, а хором - Эльнара Керимова.

В качестве солистов выступят ведущие артисты тюркского мира: Азер Зейналов (Азербайджан), Улпан Аубакирова (Казахстан), Каримберди Турапов (Кыргызстан), Умид Исраилов (Узбекистан), Гёркем Эзги Йылдырым (Турция) и Бегенч Мошиев (Туркменистан). В программе также прозвучат произведения на стихи выдающегося азербайджанского поэта Ахмеда Джавада.

Помимо концерта, гостей ждет фотовыставка, посвященная победе азербайджанской армии в Карабахе и восстановлению региона в послевоенный период. Также будет представлена экспозиция, рассказывающая о выдающихся деятелях культуры из Карабаха, в частности из города Шуша. Вход на мероприятие свободный.

Как отметил глава Института Ахмеда Джавада, профессор Рухи Эрсой, это мероприятие подчеркивает нерушимые братские узы между Турцией и Азербайджаном. Победа в Карабахе - это триумф не только азербайджанского, но и всего тюркского мира, знаменующий возвращение исконно тюркских земель, сказал Эрсой.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Zəfər Günü münasibətilə Ankarada genişmiqyaslı tədbir keçiriləcək

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