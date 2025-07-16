В Агдаме прошли Дни поэзии Вагифа

В Агдаме прошли Дни поэзии Вагифа.

В Агдаме прошли Дни поэзии Вагифа.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство культуры.

Было отмечено, что Поэтический час и вечер мугама, посвященные поэзии Моллы Панаха Вагифа и карабахских поэтов, дали новое дыхание восстановлению культуры в Агдаме.

"Слова и музыка вновь зазвучали на этой земле", - подчеркивается в сообщении.

Отметим, что основа Дней поэзии Вагифа была заложена по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева в 1982 году в Шуше. Именно в эту дату с участием великого лидера был торжественно открыт мавзолей Моллы Панаха Вагифа и Дом поэзии, и по его поручению было принято решение о проведении Дней поэзии Вагифа. Этот поэтический праздник, который проводился ежегодно до 1991 года, традиционно начинался на родине поэта в Газахе и завершался на живописном Джыдыр-дюзю в Шуше.

После освобождения города Шуша от оккупации Дни поэзии Вагифа вновь стали проводиться.