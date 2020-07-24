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Уволены два сотрудника Министерства культуры

Уволены два сотрудника Министерства культуры Их места пока остаются вакантными
Kультурная политика
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24 июля 2020 г. 12:45
Уволены два сотрудника Министерства культуры

Сняты с должностей два сотрудника Министерства культуры Азербайджана.

Как сообщает Report, ведущий консультант музыкального сектора отдела искусств Расулова Айсель Магеррам гызы и главный специалист-инспектор отдела по работе с документами и обращениями граждан Шахбазбекова Земфира Надир гызы освобождены от занимаемых должности.

Их места пока остаются вакантными.

Напомним, что в мае Служба государственной безопасности провела расследование, в результате которого были собраны неопровержимые доказательства злоупотребления служебным положением замминистра культуры Байрамова Рафика Ясин оглу и начальника Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Султанова Закира Имран оглу.

Решением суда в отношении обоих были избраны меры пресечения в виде ареста. 21 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев издал распоряжение об отстранении от должности министра культуры Абульфаса Гараева.

Временно исполняющим обязанности министра культуры назначен первый замминистра культуры Анар Керимов.

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Версия на азербайджанском языке Vəzifəli şəxsləri həbs olunan nazirliyin iki əməkdaşı işdən çıxarıldı
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