О нас
Report Georgia
Аудио новости

Утвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 

Утвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше  "Проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше готов, в ближайшее время начнутся ремонтно-восстановительные работы".
Kультурная политика
20 сентября 2021 г. 10:08
Утвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
0 : 00
0 : 00

"Проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше готов, в ближайшее время начнутся ремонтно-восстановительные работы".

Об этом Report заявил председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша Мафтун Аббасов.

Он отметил, что восстановление Дома-музея состоится по инициативе Фонда Гейдара Алиева: "Международный музыкальный фестиваль в Шуше - первое совместное мероприятие Министерства культуры и государственного заповедника города Шуша после периода 30-летней оккупации. Это мероприятие ежегодно будет проводиться в культурной столице страны. После того, как Дом-музей Узеира Гаджибейли будет готов, мы сможем провести фестиваль и там".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоRestoration project of Uzeyir Hajibayli's house museum in Shusha approved
Версия на азербайджанском языке ФотоÜzeyir Hacıbəylinin Şuşadakı ev muzeyinin bərpası layihəsi təsdiqlənib

Самое важное

Утвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
ФотоУтвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
20 сентября 2021 г. 10:08
В минометных подразделениях продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке - ВИДЕО
В минометных подразделениях продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке - ВИДЕО
18 сентября 2021 г. 16:19
Оценочная миссия ОИС собрала необходимые факты в Тертере для подготовки отчета
Оценочная миссия ОИС собрала необходимые факты в Тертере для подготовки отчета
18 сентября 2021 г. 16:17
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
18 сентября 2021 г. 10:56
Сегодня в Шуше начинается международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли
Сегодня в Шуше начинается международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли
18 сентября 2021 г. 08:24
Судебное заседание по делу генерала Мовлама Шихалиева пройдет в октябре
Судебное заседание по делу генерала Мовлама Шихалиева пройдет в октябре
17 сентября 2021 г. 17:45
Шуша выдвинута на звание культурной столицы тюркского мира в 2023 году
Шуша выдвинута на звание культурной столицы тюркского мира в 2023 году
17 сентября 2021 г. 16:20
В Азербайджане вносятся изменения в правила признания иностранных дипломов
В Азербайджане вносятся изменения в правила признания иностранных дипломов
17 сентября 2021 г. 15:09
Вильям Гаджиев будет переведен в изолятор Пенитенциарной службы
Вильям Гаджиев будет переведен в изолятор Пенитенциарной службы
17 сентября 2021 г. 14:38
Минобразования: Изучаем вопрос прибытия в Азербайджан студентов из Афганистана
Минобразования: Изучаем вопрос прибытия в Азербайджан студентов из Афганистана
17 сентября 2021 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi