Утвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше

"Проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше готов, в ближайшее время начнутся ремонтно-восстановительные работы".

"Проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше готов, в ближайшее время начнутся ремонтно-восстановительные работы".

Об этом Report заявил председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша Мафтун Аббасов.

Он отметил, что восстановление Дома-музея состоится по инициативе Фонда Гейдара Алиева: "Международный музыкальный фестиваль в Шуше - первое совместное мероприятие Министерства культуры и государственного заповедника города Шуша после периода 30-летней оккупации. Это мероприятие ежегодно будет проводиться в культурной столице страны. После того, как Дом-музей Узеира Гаджибейли будет готов, мы сможем провести фестиваль и там".