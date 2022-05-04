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Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая

Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая.
Kультурная политика
4 мая 2022 г. 12:13
Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая

Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в министерстве культуры.

Мероприятие будет организовано министерством культуры, Фондом Гейдара Алиева и Управлением государственного заповедника города Шуша.

В июле в Шуше также планируется провести очередные Дни поэзии Вагифа, в июле-августе – финальный этап и и гала-концерт победителей телеконкурса "Мугам". Кроме того, в течение года планируется провести международный фестиваль искусств "Шуша - 2022", и международный фотофестиваль "4 сезона Шуши" (“4 seasons of Shusha”).

Напомним, что 12-13 мая 2021 года впервые после освобождения города Шуша был проведен фестиваль "Харыбюльбюль".

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Версия на английском языке Date of "Kharibulbul" Festival 2022 revealed
Версия на азербайджанском языке Builki "Xarıbülbül" Festivalının keçiriləcəyi tarix müəyyənləşib

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