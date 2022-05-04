Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая

Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая.

Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в министерстве культуры.

Мероприятие будет организовано министерством культуры, Фондом Гейдара Алиева и Управлением государственного заповедника города Шуша.

В июле в Шуше также планируется провести очередные Дни поэзии Вагифа, в июле-августе – финальный этап и и гала-концерт победителей телеконкурса "Мугам". Кроме того, в течение года планируется провести международный фестиваль искусств "Шуша - 2022", и международный фотофестиваль "4 сезона Шуши" (“4 seasons of Shusha”).

Напомним, что 12-13 мая 2021 года впервые после освобождения города Шуша был проведен фестиваль "Харыбюльбюль".