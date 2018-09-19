Удостоенным почетных званий деятелям культуры вручены ордена и медали

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Состоялась церемония награждения деятелей искусства, удостоенных соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева наград за заслуги в развитии азербайджанской культуры.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии в Музейном центре министр культуры Абульфас Гараев заявил, что государство постоянно проявляет особую заботу и внимание к творческим людям.

Министр подчеркнул, что общество также должно их беречь: "Каждый год, согласно соответствующим указам президента Ильхама Алиева, деятелям искусства выдаются ежегодные персональные стипендии. Азербайджанская культура никогда еще не была известна в мире так, как сейчас. Проводящиеся мероприятия способствуют признанию жемчужин азербайджанской культуры. Подобные мероприятия продолжаются. Достигнутые успехи непосредственно связаны с именем первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Хотя азербайджанская культура и сталкивалась с трудностями, нам удалось добиться того, чтобы образцы нашей культуры были включены в список ЮНЕСКО. Появляется новое поколение, новые имена, возникает новая бизнес-форма культуры. Данный процесс постоянно продолжается".

Отметим, что почетные звания были предоставлены по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики.