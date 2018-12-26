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    У министра культуры будет новый помощник

    © Report/ Orkhan Azim

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Министр культуры Абульфас Гараев назначил себе нового помощника.

    Как сообщает Report, соответствующим приказом министра на эту должность был назначен Тамерлан Ахундов.

    До этого Т.Ахундов занимал пост заведующего сектором отдела международного сотрудничества в министерстве.

    Отметим, что прежний помощник министра Джалил Меликов был назначен начальником Главного управления культуры города Баку.

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