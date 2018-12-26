У министра культуры будет новый помощник

26 декабря, 2018 11:19

© Report/ Orkhan Azim https://report.az/storage/news/74143190669fa8a2bf75c50459f7e663/7ce02b85-8e46-4dad-8635-0687f7982f4c_292.jpg Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Министр культуры Абульфас Гараев назначил себе нового помощника. Как сообщает Report, соответствующим приказом министра на эту должность был назначен Тамерлан Ахундов. До этого Т.Ахундов занимал пост заведующего сектором отдела международного сотрудничества в министерстве. Отметим, что прежний помощник министра Джалил Меликов был назначен начальником Главного управления культуры города Баку.