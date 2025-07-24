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У Девичьей башни пройдет культурное мероприятия в рамках Дней Вьетнама

У Девичьей башни пройдет культурное мероприятия в рамках Дней Вьетнама У Девичьей башни пройдет культурное мероприятия в рамках Дней Вьетнама
Kультурная политика
24 июля 2025 г. 16:55
У Девичьей башни пройдет культурное мероприятия в рамках Дней Вьетнама

С 25 по 30 июля в Баку пройдут Дни Вьетнама в Азербайджане, в рамках которых будет организована специальная программа в "Ичеришехер".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Мероприятие состоится 27 июля по инициативе посольства Азербайджана во Вьетнаме и при поддержке управления на площади Девичьей башни.

Под вьетнамскую музыку будут представлены произведения искусства, а также национальная женская одежда "аозай". Для гостей будут организованы продажа и выставка изделий ручной работы.

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