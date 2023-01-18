ТЮРКСОЙ проведет ряд мероприятий в Шуше

В этом году ТЮРКСОЙ проведет ряд мероприятий в Шуше.

В этом году ТЮРКСОЙ проведет ряд мероприятий в Шуше.

Об этом турецкому бюро Report заявил генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев.

Генеральный секретарь напомнил, что решением Постоянного совета ТЮРКСОЙ Шуша была объявлена культурной столицей тюркского мира в 2023 году, в связи с чем в Карабахе будет проведен ряд мероприятий:

"Запланирован фестиваль Харыбюльбюль, мероприятия, объединяющие образцы традиционного искусства. Также мы реализуем в Шуше и другие традиционные мероприятия ТЮРКСОЙ, такие как собрания художников, поэтов, фотографов и скульпторов тюркского мира.

С.Раев сказал, что 2023 год будет ознаменован красочными программами не только для города Шуша, но и для всего тюркского мира:

"В Шуше больше не будет слышно звуков от снарядов, им на замену пришли звуки музыки. Вернутся веселые дни, различные мероприятия создадут гармонию красочной природы города Шуша. Это будет великолепный год как для города, так и для всего тюркского мира”.