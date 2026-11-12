Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Ильхам Алиев в Дублине встретился с президентом Украины

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 15:20
    Ильхам Алиев в Дублине встретился с президентом Украины

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению премьер-министра Ирландии Михола Мартина и президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты находится с визитом в Ирландии для участия в 9-м саммите Европейского политического сообщества.

    Как сообщает корреспондент Report из Дублина, 12 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Дублине с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Президент Украины поздравил главу государства с Днем Победы и 12 Ноября – Днем Конституции.

    На встрече были с удовлетворением отмечены визит президента Владимира Зеленского в Азербайджан и состоявшиеся в ходе него дискуссии.

    Обсуждались перспективы развития торгово-экономических отношений между нашими странами, в том числе экономических связей по линии частного сектора, состоялся обмен мнениями по вопросу взаимных визитов делегаций.

    Президент Владимир Зеленский выразил благодарность Азербайджану за гуманитарную помощь Украине, особенно за поддержку в вопросах поставки электрооборудования.

    В ходе беседы было отмечено, что Украина с большим интересом следит за проводимыми Азербайджаном в постконфликтный период восстановительными и строительными работами в Карабахе и Восточном Зангезуре. В этой связи было подчеркнуто, что опыт нашей страны может иметь важное значение и для Украины.

    На встрече президенты Азербайджана и Украины также провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Ильхам Алиев в Дублине встретился с президентом Украины
    Ильхам Алиев в Дублине встретился с президентом Украины

    Ильхам Алиев Азербайджано-украинские отношения
    Фото
    Видео
    İlham Əliyev Dublində Ukrayna Prezidenti ilə görüşüb
    Фото
    Ilham Aliyev meets with Ukrainian president in Dublin
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    16:28
    Завод STAR в Турции в сентябре увеличил производство дизтоплива почти на 4%
    Энергетика
    16:15
    В Баку задержан подозреваемый в краже 6 тыс. манатов из автомобиля
    Происшествия
    16:02
    Фото
    Азербайджан и Аргентина обсудили расширение сотрудничества между органами прокуратуры
    Внешняя политика
    16:00
    В районе Ормуза с начала ближневосточного конфликта погибли не менее 25 моряков
    Другие страны
    15:43
    Binance планирует снять ограничения на вывод средств во всех сетях
    Другие страны
    15:28
    Производство овощей в Азербайджане к 2031г достигнет почти 1,85 млн тонн
    АПК
    15:22
    Фото
    В UNEC обсудили вопросы информационной безопасности
    Внутренняя политика
    15:04
    Фото
    В Сумгайыте столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие
    Происшествия
    14:56
    Южный Судан вновь перенес первые с момента обретения независимости выборы
    Другие страны
    Лента новостей