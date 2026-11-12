İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    İlham Əliyev Dublində Ukrayna Prezidenti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 12 noyabr, 2026
    • 15:07
    İlham Əliyev Dublində Ukrayna Prezidenti ilə görüşüb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İrlandiyanın Baş naziri Mixol Martinin və Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koştanın dəvəti ilə "Avropa Siyasi Birliyi"nin 9-cu Zirvə toplantısında iştirak etmək üçün İrlandiyada səfərdədir.

    "Report"un Dublinə ezam olunan müxbiri xəbər verir ki, noyabrın 12-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dublində Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşüb.

    Ukrayna Prezidenti İlham Əliyevi Zəfər Günü və 12 noyabr - Konstitusiya Günü münasibətilə təbrik edib.

    Görüşdə Prezident Volodimir Zelenskinin Azərbaycana səfəri və səfər zamanı aparılmış müzakirələr məmnunluqla xatırlandı.

    İki ölkə arasında iqtisadi-ticari əlaqələrin, eyni zamanda, özəl sektorun xətti ilə iqtisadi əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə olundu, nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərləri məsələsi barədə fikir mübadiləsi aparıldı.

    Prezident Volodimir Zelenski Azərbaycanın Ukraynaya göstərdiyi humanitar yardımlara, xüsusilə elektrik avadanlıqlarının təchizatı məsələsində dəstəyə görə təşəkkürünü bildirdi.

    Söhbət zamanı Azərbaycanın Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda postmünaqişə şəraitində apardığı bərpa və quruculuq işlərinin Ukrayna tərəfindən də böyük maraqla izlənildiyi qeyd olundu, bu xüsusda ölkəmizin təcrübəsinin Ukrayna üçün də əhəmiyyətli olacağı bildirildi.

    Görüşdə Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi apardılar

    İlham Əliyev Dublində Ukrayna Prezidenti ilə görüşüb
    İlham Əliyev Dublində Ukrayna Prezidenti ilə görüşüb

    İlham Əliyev Qərbi Azərbaycan Volodimir Zelenski Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti
    Foto
    Video
    Ильхам Алиев в Дублине встретился с президентом Украины
    Foto
    Ilham Aliyev meets with Ukrainian president in Dublin
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:28
    Foto
    Azərbaycan Monakoda üzümçülük və şərabçılıq ənənələrini təqdim edib
    ASK
    16:16
    Foto
    Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Zaur Nudirəliyevin xatirəsi anılıb
    Daxili siyasət
    16:10
    STAR NEZ Türkiyədə neft koksu istehsalını 23 %-ə yaxın artırıb
    Energetika
    16:08
    Yaxın Şərqdə münaqişə başlayandan bəri Hörmüz bölgəsində azı 25 dənizçi ölüb
    Digər ölkələr
    16:00
    STAR neft emalı zavodu dizel yanacağı istehsalını 4 %-ə yaxın artırıb
    Energetika
    15:53
    Azərbaycanın qadın basketbol millisi İrlandiyaya məğlub olub
    Komanda
    15:49
    "Binance" vəsaitlərin çıxarılmasına dair bütün məhdudiyyətləri aradan qaldıracaq
    Maliyyə
    15:48
    Ramanada avtomobildən 6 min manat oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
    Hadisə
    15:17
    Azərbaycanda tərəvəz istehsalının 4 illik proqnozları açıqlanıb
    ASK
    Bütün Xəbər Lenti