Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в Дублине для участия в Саммите ЕПС

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 15:21
    Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в Дублине для участия в Саммите ЕПС

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в Дублине для участия в пленарном заседании открытия 9-го Саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

    Как сообщает корреспондент Report из Дублина, премьер-министр Ирландии Михол Мартин встретил главу нашего государства.

    Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в Дублине для участия в Саммите ЕПС
    Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в Дублине для участия в Саммите ЕПС
    Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в Дублине для участия в Саммите ЕПС
    Ильхам Алиев Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии Михол Мартин
    Фото
    İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin Zirvə Toplantısında iştirak etmək üçün Dublindəki Konqres Mərkəzinə gəlib
    Фото
    Ilham Aliyev arrives at Convention Centre Dublin to attend EPC Summit
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