İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin Zirvə Toplantısında iştirak etmək üçün Dublindəki Konqres Mərkəzinə gəlib
Xarici siyasət
- 12 noyabr, 2026
- 15:15
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 9-cu Zirvə Toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak etmək üçün Dublindəki Konqres Mərkəzinə gəlib.
"Report"un Dublinə ezam olunan müxbirinin verdiyi xəbərə əsasən, İrlandiyanın Baş naziri Mixol Martin dövlət başçısını qarşıladı.
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