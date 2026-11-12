İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin Zirvə Toplantısında iştirak etmək üçün Dublindəki Konqres Mərkəzinə gəlib

    Xarici siyasət
    • 12 noyabr, 2026
    • 15:15
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Zirvə Toplantısında iştirak etmək üçün Dublindəki Konqres Mərkəzinə gəlib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 9-cu Zirvə Toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak etmək üçün Dublindəki Konqres Mərkəzinə gəlib.

    "Report"un Dublinə ezam olunan müxbirinin verdiyi xəbərə əsasən, İrlandiyanın Baş naziri Mixol Martin dövlət başçısını qarşıladı.

    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Zirvə Toplantısında iştirak etmək üçün Dublindəki Konqres Mərkəzinə gəlib
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Zirvə Toplantısında iştirak etmək üçün Dublindəki Konqres Mərkəzinə gəlib
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Zirvə Toplantısında iştirak etmək üçün Dublindəki Konqres Mərkəzinə gəlib

    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti Dublin
    Foto
    Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в Дублине для участия в Саммите ЕПС
    Foto
    Ilham Aliyev arrives at Convention Centre Dublin to attend EPC Summit
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