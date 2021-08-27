О нас
Report Georgia
Аудио новости

The Beatles перевыпустят альбом Let It Be с ранее не издававшимся материалом

The Beatles перевыпустят альбом Let It Be с ранее не издававшимся материалом Группа The Beatles объявила о переиздании культового альбома «Let It Be».
Kультурная политика
27 августа 2021 г. 20:40
The Beatles перевыпустят альбом Let It Be с ранее не издававшимся материалом
Rock Cult

Группа The Beatles объявила о переиздании культового альбома "Let It Be".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, релиз запланирован на 15 октября 2021 года.

Новая версия альбома включит в себя 27 ранее не издававшихся записей, а также 14-трековый микс "Get Back", созданный продюсером Глином Джонсом. Помимо самой пластинки, покупатели получат книгу о легендарной ливерпульской четверке, предисловие к которой написал Пол Маккартни.

12-й и последний "прижизненный" альбом The Beatles "Let It Be" вышел в 1970-м — в год распада группы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "The Beatles"ın "Let It Be" albomu yenidən buraxılacaq

Самое важное

Азербайджанские миротворцы вернулись на родину
ФотоАзербайджанские миротворцы вернулись на родину
27 августа 2021 г. 18:06
Токио-2020: Азербайджанская паралимпийка завоевала золото
ФотоТокио-2020: Азербайджанская паралимпийка завоевала золото
27 августа 2021 г. 11:57
Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву
Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву
26 августа 2021 г. 17:53
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
26 августа 2021 г. 12:46
Мехрибан Алиева – первый вице-президент страны-победительницы
Мехрибан Алиева – первый вице-президент страны-победительницы
26 августа 2021 г. 11:00
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
26 августа 2021 г. 10:16
Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой
Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой
26 августа 2021 г. 00:00
В Кяльбаджар и Губадлы назначены военные прокуроры
В Кяльбаджар и Губадлы назначены военные прокуроры
25 августа 2021 г. 16:43
Президент Азербайджана подписал распоряжение об обеспечении жильем героев Отечественной войны
Президент Азербайджана подписал распоряжение об обеспечении жильем героев Отечественной войны
25 августа 2021 г. 14:35
В Азербайджане запущена услуга онлайн-очереди на третью дозу вакцины
В Азербайджане запущена услуга онлайн-очереди на третью дозу вакцины
25 августа 2021 г. 12:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi