The Beatles перевыпустят альбом Let It Be с ранее не издававшимся материалом

Группа The Beatles объявила о переиздании культового альбома «Let It Be».

Группа The Beatles объявила о переиздании культового альбома "Let It Be".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, релиз запланирован на 15 октября 2021 года.

Новая версия альбома включит в себя 27 ранее не издававшихся записей, а также 14-трековый микс "Get Back", созданный продюсером Глином Джонсом. Помимо самой пластинки, покупатели получат книгу о легендарной ливерпульской четверке, предисловие к которой написал Пол Маккартни.

12-й и последний "прижизненный" альбом The Beatles "Let It Be" вышел в 1970-м — в год распада группы.