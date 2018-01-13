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    Тело скончавшегося в США народного артиста Азербайджана в ближайшие дни доставят в Баку - ФОТО

    В Калифорнии состоялась церемония прощания с народным артистом Азербайджана Чингизом Садыховым

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ 12 января в Сан-Хосе, штат Калифорния, Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе, Общество азербайджанской культуры Северной Калифорнии и Ассоциация калифорнийско-азербайджанской дружбы провели церемонию прощания с известным азербайджанским пианистом, народным артистом Азербайджана Чингизом Садыховым.

    Как сообщили Report в Генеральном консульстве, на мероприятии приняли участие члены семьи и друзья покойного, а также члены азербайджанской общины в Калифорнии.

    Выступивший на церемонии президент Общества азербайджанской культуры Северной Калифорнии Хамид Азери отметил, что Чингиз Садыхов внес огромный вклад в развитие азербайджанского музыкального искусства, и его смерть стала большой потерей для азербайджанской музыки.

    По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в ближайшие дни тело покойного будет доставлено в Азербайджан для захоронения. 

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