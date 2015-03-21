Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Телеканал Euronews представил сюжет о Международном фестивале мугама в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в сюжете отмечается, что Международный фестиваль «Мир Мугама» – форум исполнителей мугама и близкой ему по жанру музыки. Он проходит раз в два года столице Азербайджана Баку.

«Фестиваль по традиции организуют Фонд Гейдара Алиева, Министерство культуры и туризма и Союз композиторов Азербайджана. В рамках фестиваля в Баку и регионах Азербайджана проводятся научные симпозиумы, конкурс исполнителей мугама и выступления всемирно известных музыкантов», - говорится в сюжете.

В интервью телеканалу председатель Союза композиторов Азербайджана Франгиз Ализаде отметила, что это четвертый фестиваль мугама. «Очень вырос интерес к нашему мероприятию, мы получаем отклики музыкантов, живущих в разных уголках нашей планеты», - сказала она.

Телеканал рассказал и об одном из известных музыкантов, который принимал участие в нынешнем фестивале – Алиреза Горбани. Он использует все богатство поэтического образного строя, чтобы выразить свои ощущения и поделиться ими со слушателями.

«Мугам считается азербайджанской разновидностью практики музицирования, и теоретические, и практические труды азербайджанских мастеров мугама дали возможность западному слушателю познакомиться с мугамом, как с частью современной культурной жизни Азербайджана», - отмечает телеканал.

В рамках фестиваля также был организован концерт в память об одном из известных представителей азербайджанской музыки и мугама – Вагифе Мустафазаде. Концерт в его честь состоялся в день, когда знаменитому музыканту исполнилось бы 75 лет.

Как сообщает телеканал, следующий форум “Мир мугама” состоится по традиции в столице Азербайджана Баку через два года.