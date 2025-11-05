Театры Азербайджана получат 500 тыс. манатов на постановку спектаклей

В 2026 году из государственного бюджета Азербайджана на подготовку театральных постановок будет выделено 0,5 миллиона манатов.

Как сообщает Report, соответствующие данные отражены в бюджетном пакете на 2026 год.

Согласно документу, на развитие азербайджанского театра предусмотрено дополнительно 1,2 миллиона манатов.

Общий объем финансирования сферы культуры и смежных направлений в будущем году составит 631,6 миллиона манатов, что на 9,9 миллиона манатов (1,6%) больше, чем в 2025 году.