Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Театры Азербайджана получат 500 тыс. манатов на постановку спектаклей

    Kультурная политика
    • 05 ноября, 2025
    • 09:58
    Театры Азербайджана получат 500 тыс. манатов на постановку спектаклей

    В 2026 году из государственного бюджета Азербайджана на подготовку театральных постановок будет выделено 0,5 миллиона манатов.

    Как сообщает Report, соответствующие данные отражены в бюджетном пакете на 2026 год.

    Согласно документу, на развитие азербайджанского театра предусмотрено дополнительно 1,2 миллиона манатов.

    Общий объем финансирования сферы культуры и смежных направлений в будущем году составит 631,6 миллиона манатов, что на 9,9 миллиона манатов (1,6%) больше, чем в 2025 году.

    Бюджетный пакет театры финансирование
    Gələn il teatr tamaşalarının hazırlanmasına yarım milyon manat ayrılıb

    Последние новости

    10:32

    Генпрокурор: На освобожденных территориях созданы все условия для служебной деятельности

    Внутренняя политика
    10:14

    Стоимость доллара снизилась перед выходом статистики по макроэкономике США

    Финансы
    10:13
    Фото

    Генпрокуратура проводит в Зангилане конференцию, посвященную 5-летию Победы

    Внутренняя политика
    10:10
    Фото

    В Баку перевернулся эвакуатор, на дорогу разлилось масло и топливо - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    10:06

    Госкомитет по делам беженцев в 2026 году не получит государственных субсидий

    Социальная защита
    10:00

    Новый мэр Нью-Йорка приступит к работе с 1 января - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    09:59

    В Турции задержали 135 человек за контрабанду оружия

    В регионе
    09:58

    Театры Азербайджана получат 500 тыс. манатов на постановку спектаклей

    Kультурная политика
    09:56

    В КМЦ в октябре с отравлением поступили 98 человек, 4 скончались

    Здоровье
    Лента новостей