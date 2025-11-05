Театры Азербайджана получат 500 тыс. манатов на постановку спектаклей
Kультурная политика
- 05 ноября, 2025
- 09:58
В 2026 году из государственного бюджета Азербайджана на подготовку театральных постановок будет выделено 0,5 миллиона манатов.
Как сообщает Report, соответствующие данные отражены в бюджетном пакете на 2026 год.
Согласно документу, на развитие азербайджанского театра предусмотрено дополнительно 1,2 миллиона манатов.
Общий объем финансирования сферы культуры и смежных направлений в будущем году составит 631,6 миллиона манатов, что на 9,9 миллиона манатов (1,6%) больше, чем в 2025 году.
Последние новости
10:32
Генпрокурор: На освобожденных территориях созданы все условия для служебной деятельностиВнутренняя политика
10:14
Стоимость доллара снизилась перед выходом статистики по макроэкономике СШАФинансы
10:13
Фото
Генпрокуратура проводит в Зангилане конференцию, посвященную 5-летию ПобедыВнутренняя политика
10:10
Фото
В Баку перевернулся эвакуатор, на дорогу разлилось масло и топливо - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
10:06
Госкомитет по делам беженцев в 2026 году не получит государственных субсидийСоциальная защита
10:00
Новый мэр Нью-Йорка приступит к работе с 1 января - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
09:59
В Турции задержали 135 человек за контрабанду оружияВ регионе
09:58
Театры Азербайджана получат 500 тыс. манатов на постановку спектаклейKультурная политика
09:56