Супруга Ягуба Зуруфчу поблагодарила президента и первого вице-президента

"Выражаю признательность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу, оказанные Ягубу Зуруфчу".

"Выражаю признательность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу, оказанные Ягубу Зуруфчу".

Об этом Report сообщила жена заслуженного артиста Айнур Зуруфчу.

По ее словам, в настоящее время певец, который лечится в отделении реанимации медицинского центра Yeni klinika, проходит все необходимые процедуры: "Нам не нужны никакие лекарства или дополнительная помощь. Наше государство принимает все необходимые меры. Немного ранее я разговаривала с врачом Ягуб бея. Меня к нему не пускают. Но врачи говорят, что они используют все возможности для его спасения".

Заслуженный артист Ягуб Зуруфчу несколько дней назад заразился коронавирусом и был помещен в реанимацию Yeni klinika. Певца подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают состояние Я. Зуруфчу как тяжелое.