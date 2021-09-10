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Супруга Ягуба Зуруфчу поблагодарила президента и первого вице-президента

Супруга Ягуба Зуруфчу поблагодарила президента и первого вице-президента "Выражаю признательность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу, оказанные Ягубу Зуруфчу".
Kультурная политика
10 сентября 2021 г. 14:54
Супруга Ягуба Зуруфчу поблагодарила президента и первого вице-президента

"Выражаю признательность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу, оказанные Ягубу Зуруфчу".

Об этом Report сообщила жена заслуженного артиста Айнур Зуруфчу.

По ее словам, в настоящее время певец, который лечится в отделении реанимации медицинского центра Yeni klinika, проходит все необходимые процедуры: "Нам не нужны никакие лекарства или дополнительная помощь. Наше государство принимает все необходимые меры. Немного ранее я разговаривала с врачом Ягуб бея. Меня к нему не пускают. Но врачи говорят, что они используют все возможности для его спасения".

Заслуженный артист Ягуб Зуруфчу несколько дней назад заразился коронавирусом и был помещен в реанимацию Yeni klinika. Певца подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают состояние Я. Зуруфчу как тяжелое.

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Версия на азербайджанском языке Yaqub Zurufçunun həyat yoldaşı Prezidentə və Birinci vitse-prezidentə təşəkkür edib

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