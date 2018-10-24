Сумма средств из госбюджета на культуру увеличится в следующем году

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Увеличивается сумма, выделяемая на сферу культуры из государственного бюджета на будущий год.

Как сообщает Report, из бюджета на 2019 года министерству культуры Азербайджана планируется выделить 5 млн 909 тыс. 629 манатов.

Эта сумма на 881 тыс. 376 манатов больше, чем в 2018 году.

В то же время подведомственному Исполнительной власти города Баку Управлению кинослужбы из бюджета 2019 года планируется выделить 141 тыс. 252 маната.

Эта сумма на 13 тыс. 760 манатов больше, чем в прошлом году.

Отметим, что пакет бюджета будет вынесен на обсуждение на заседания комитетов Милли Меджлиса в следующем месяце.