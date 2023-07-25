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Стартует XIII Габалинский международный музыкальный фестиваль

Стартует XIII Габалинский международный музыкальный фестиваль 27 июля состоится церемония открытия XIII Габалинского международного музыкального фестиваля.
Kультурная политика
25 июля 2023 г. 11:17
Стартует XIII Габалинский международный музыкальный фестиваль

27 июля состоится церемония открытия XIII Габалинского международного музыкального фестиваля.

Как сообщает Report, фестиваль, который продлится до 2 августа, организован Фондом Гейдара Алиева и проводится при поддержке Министерства культуры.

В предстоящем Габалинском международном музыкальном фестивале, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, примут участие всемирно известные музыканты-исполнители и дирижеры, музыкальные коллективы из Великобритании, Эстонии, Литвы, Польши, России и Турции.

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Версия на английском языке Gabala to host XIII International Music Festival
Версия на азербайджанском языке XIII Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayır

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