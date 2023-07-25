Стартует XIII Габалинский международный музыкальный фестиваль

27 июля состоится церемония открытия XIII Габалинского международного музыкального фестиваля.
Как сообщает Report, фестиваль, который продлится до 2 августа, организован Фондом Гейдара Алиева и проводится при поддержке Министерства культуры.
В предстоящем Габалинском международном музыкальном фестивале, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, примут участие всемирно известные музыканты-исполнители и дирижеры, музыкальные коллективы из Великобритании, Эстонии, Литвы, Польши, России и Турции.