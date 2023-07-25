Стартует XIII Габалинский международный музыкальный фестиваль

27 июля состоится церемония открытия XIII Габалинского международного музыкального фестиваля.

27 июля состоится церемония открытия XIII Габалинского международного музыкального фестиваля.

Как сообщает Report, фестиваль, который продлится до 2 августа, организован Фондом Гейдара Алиева и проводится при поддержке Министерства культуры.

В предстоящем Габалинском международном музыкальном фестивале, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, примут участие всемирно известные музыканты-исполнители и дирижеры, музыкальные коллективы из Великобритании, Эстонии, Литвы, Польши, России и Турции.