Стартовал финал международного песенного конкурса "Евровидение-2022"

Начался финал 66-го конкурса песни «Евровидение», который принимает итальянский город Турин.

В итальянском Турине стартовал финал международного песенного конкурса "Евровидение-2022".

Как передает Report, в финале, который проходит в PalaOlimpico, принимают участие представители 25 стран: Азербайджана, Чехии, Румынии, Португалии, Финляндии, Швейцарии, Франции, Норвегии, Италии, Испании, Нидерландов, Украины, Германии, Литвы, Бельгии, Греции, Исландии, Молдовы, Швеции, Австралии, Великобритании, Польши, Сербии, Эстонии и Армении.

Представитель Азербайджана Надир Рустамли с песней "Fade to back" выступит под номером 15.

На официальном сайте Eurovision World опубликован график выступлений конкурсантов:

1. Чехия: We Are Domi - Lights Off

2. Румыния: WRS - Llámame

3. Португалия: Маро - Saudadе, saudade

4. Финляндия: The Rasmus - Jezebel

5. Швейцария: Мариус Бэр - Boys Do Cry

6. Франция: Алван и Ахез - Fulenn

7. Норвегия: Subwoolfer - Give That Wolf a Banana

8. Армения: Роза Линн - Snap

9. Италия: Mahmood и BLANCO - Brividi

10. Испания: Шанель - SloMo

11. Нидерланды: S10 - De diepte

12. Украина: Kalush Orchestra - Stefania

13. Германия: Малик Гаррис - Rockstars

14. Литва: Моника Лю - Sentimentai

15. Азербайджан: Надир Рустемли - Fade to black

16. Бельгия: Джереми Макизе - Miss You

17. Греция: Аманда Тенфиорд - Die Together

18. Исландия: Сигга, Бета и Элин - Með hækkandi sól19. Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov - Trenulețul

20. Швеция: Корнелия Джейкобс - Hold Me Closer

21. Австралия: Шелдон Райли - Not the Same

22. Великобритания: Сэм Райдер - Space Man

23. Польша: Охман - River

24. Сербия: Констракта - In Corpore Sano

25. Эстония: Стефан - Hope.