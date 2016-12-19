Сталлоне отказался от предложения Трампа возглавить фонд искусств

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне отказался от предложения избранного президента США Дональда Трампа возглавить национальный фонд искусств, сообщает Report со ссылкой на Variety.

Как заявил Сталлоне, он невероятно польщен, что его кандидатуру рассматривают на данную должность, но вместе с тем считает, что принесет больше пользы, работая с ветеранами.

Национальный фонд искусств отвечает за распределение государственных грантов среди арт-организаций.