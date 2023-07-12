Спектакль "Везирь Ленкоранского ханства" показан в Лачыне

Шушинский государственный музыкальный театр представил жителям, переехавшим в Лачин, комедию "Везирь Ленкоранского ханства".

Шушинский государственный музыкальный театр представил жителям, переехавшим в Лачын, комедию "Везирь Ленкоранского ханства".

Как сообщает Report , труппа, прибывшая из Баку, преодолев долгий путь, установила декорации в шатре, устроенном как сцена, и с особой радостью и воодушевлением предстала перед зрителями. Директор театра, заслуженный артист Ядигяр Мурадов поделился воспоминаниями о прекрасных днях Лачына до оккупации, о самых трогательных моментах поездок в этот горный край.

Исполнительница одной из главных ролей в спектакле, уроженка Лачына Матанат Эрес рассказала, что волею судьбы и истории 32-километровая дорога от города Шуша до Лачына была преодолена ровно за 31 год, и поблагодарила всех, кто приблизил этот радостный день.

Герои знаменитой комедии М.Ф.Ахундзаде подарили публике приятные моменты.

Представительница ООО "Бакинская служба благоустройства" Лала Алиева подчеркнула, что Лачын, возрожденный как современный город, вскоре станет одним из центров искусства, науки и творчества Карабаха, отметила, что "Бакинская служба благоустройства" намерена реализовать различные интересные проекты для организации досуга и культурного отдыха возвращающихся на Родину жителей, в частности, детей.

Следует отметить, что с 28 мая, за короткий период начала Великого возвращения в Лачын, организованы концерт по случаю Гурбан байрамы, спектакль "Сад желаний" независимой театральной студии "Лачын", поездка Шушинского государственного музыкального театра и различные развлечения для детей в небольших кружках. Среди регулярно проводимых мероприятий в ближайшее время начнется реализация проекта "Летняя школа", в которой примут участие известные режиссеры и актеры азербайджанских театров.