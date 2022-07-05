Создана база памятников квартала Тепебаши в Ереване

Создана база памятников азербайджанского квартала Тепебаши в Ереване.

Создана база памятников азербайджанского квартала Тепебаши в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщил историк, автор книги "Судьба квартала Тепебаши - последнего сохранившегося памятника азербайджанского национально-культурного и исторического наследия в Иреване: разрушение наследия азербайджанского народа в Армении и уничтожение исторических следов" Сабухи Гусейнов.

По его словам, при подготовке материалов были использованы документы, хранящиеся в Национальном архиве Азербайджана, Государственном историческом архиве страны, коллекции редких рукописей Библиотеки Конгресса США, Османском архиве Турции, Государственном архиве России, а также привлечены взятые из архива Армении микрофильмы, хранящиеся в архивах третьих стран.

"В настоящее время установлена только территория квартала Тепебаши и создана база существующих памятников. Оказалось, что здесь более 300 жилых домов", - отметил он.