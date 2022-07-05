О нас

Создана база памятников квартала Тепебаши в Ереване

Создана база памятников квартала Тепебаши в Ереване Создана база памятников азербайджанского квартала Тепебаши в Ереване.
Kультурная политика
5 июля 2022 г. 12:45
Создана база памятников квартала Тепебаши в Ереване

Создана база памятников азербайджанского квартала Тепебаши в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщил историк, автор книги "Судьба квартала Тепебаши - последнего сохранившегося памятника азербайджанского национально-культурного и исторического наследия в Иреване: разрушение наследия азербайджанского народа в Армении и уничтожение исторических следов" Сабухи Гусейнов.

По его словам, при подготовке материалов были использованы документы, хранящиеся в Национальном архиве Азербайджана, Государственном историческом архиве страны, коллекции редких рукописей Библиотеки Конгресса США, Османском архиве Турции, Государственном архиве России, а также привлечены взятые из архива Армении микрофильмы, хранящиеся в архивах третьих стран.

"В настоящее время установлена только территория квартала Тепебаши и создана база существующих памятников. Оказалось, что здесь более 300 жилых домов", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Database created for monuments in Tepebashi quarter of Yerevan
Версия на азербайджанском языке İrəvanın Təpəbaşı məhəlləsindəki abidələrin bazası yaradılıb

Другие новости из категории

Определена дата проведения Дней поэзии Вагифа в этом году
Определена дата проведения Дней поэзии Вагифа в этом году
5 июля 2022 г. 13:24
В ЮНЕСКО направлено обращение в связи с кварталом Тепебашы в Ереване
В ЮНЕСКО направлено обращение в связи с кварталом Тепебашы в Ереване
5 июля 2022 г. 12:23
Сотканный 92 года назад в Шуше ковер подарили Национальному музею
Сотканный 92 года назад в Шуше ковер подарили Национальному музею
5 июля 2022 г. 10:00
Во Франции состоялся концерт по случаю Года Шуши и юбилея Фикрета Амирова
ФотоВо Франции состоялся концерт по случаю "Года Шуши" и юбилея Фикрета Амирова
1 июля 2022 г. 05:17
Азербайджан и Иран обсудили восстановление Худаферинского моста
ФотоАзербайджан и Иран обсудили восстановление Худаферинского моста
30 июня 2022 г. 13:53
В Приморском национальном парке проходит True Colors Festival”
ФотоВ Приморском национальном парке проходит "True Colors Festival”
25 июня 2022 г. 22:07
В ЮНЕСКО обсудили состояние культурного наследия, пострадавшего в ходе войны
ФотоВ ЮНЕСКО обсудили состояние культурного наследия, пострадавшего в ходе войны
25 июня 2022 г. 15:40
Азербайджанский дирижер исполнил с Венским оркестром произведения Фикрета Амирова
ФотоАзербайджанский дирижер исполнил с Венским оркестром произведения Фикрета Амирова
24 июня 2022 г. 16:21
Евровидение-2023 не будет проходить в Украине
"Евровидение-2023" не будет проходить в Украине
23 июня 2022 г. 20:21
Управление прокомментировало проведение строительных работ в Ичеришехер
Управление прокомментировало проведение строительных работ в Ичеришехер
22 июня 2022 г. 18:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi