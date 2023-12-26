Создан Союз кинематографистов тюркского мира TÜRKFİLM

В столице Узбекистана Ташкенте подписана Декларация о намерениях по созданию Союза кинематографистов тюркского мира (TÜRKFİLM).

В столице Узбекистана Ташкенте подписана Декларация о намерениях по созданию Союза кинематографистов тюркского мира (TÜRKFİLM).

Как сообщает Report, документ был подписан с участием официальных лиц Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и ТЮРКСОЙ на мероприятии, организованном Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Было отмечено, что основной целью создания союза является поддержка киноиндустрии тюркских стран, содействие реализации произведений, отражающих богатое культурное наследие тюркского мира, укрепление единства и братства тюркских народов, взаимный обмен знанием и опытом в области кино, обеспечение социального, культурного и экономического развития.

Отметим, что нашу страну на мероприятии представлял исполняющий обязанности генерального директора Агентства кино Азербайджана Орхан Фикретоглу.