Сотрудники Республиканской детской библиотеки имени Фиридун бека Кочарли награждены - СПИСОК

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" сотрудников Республиканской детской библиотеки имени Фиридун бека Кочарли.
Как сообщает Report, по случаю 50-летнего юбилея Республиканской детской библиотеки имени Фиридун бека Кочарли, за плодотворную деятельность в области организации библиотечного дела в Азербайджане медалью "Терегги" награждены следующие лица:
Агамирзоева Вафа Алиага гызы
Ахмедова Севиль Алиаббас гызы
Гафарова Лейла Гаджи Ага гызы
Мамедли Рухийя Микаил гызы.
Кроме того, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный работник культуры" сотрудникам Республиканской детской библиотеки имени Фиридун бека Кочарли.
Согласно распоряжению, по случаю 50-летнего юбилея Республиканской детской библиотеки имени Фиридун бека Кочарли, за плодотворную деятельность в области организации библиотечного дела в Азербайджане почетного звания "Заслуженный работник культуры" удостоены следующие лица:
Дадашева Захира Джабир гызы
Гамбарова Шахла Алигейдар гызы
Мусазаде Рафига Мирза гызы
Тахирова Назиля Рахман гызы.
News DepartmentАвтор новости
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