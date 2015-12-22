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    Сотрудники Республиканской детской библиотеки имени Фиридун бека Кочарли награждены - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" сотрудников Республиканской детской библиотеки имени Фиридун бека Кочарли. 

    Как сообщает Report, по случаю 50-летнего юбилея Республиканской детской библиотеки имени Фиридун бека Кочарли, за плодотворную деятельность в области организации библиотечного дела в Азербайджане медалью "Терегги" награждены следующие лица:

    Агамирзоева Вафа Алиага гызы

    Ахмедова Севиль Алиаббас гызы

    Гафарова Лейла Гаджи Ага гызы

    Мамедли Рухийя Микаил гызы. 

    Кроме того, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный работник культуры" сотрудникам Республиканской детской библиотеки имени Фиридун бека Кочарли. 

    Согласно распоряжению, по случаю 50-летнего юбилея Республиканской детской библиотеки имени Фиридун бека Кочарли, за плодотворную деятельность в области организации библиотечного дела в Азербайджане почетного звания "Заслуженный работник культуры" удостоены следующие лица:

    Дадашева Захира Джабир гызы

    Гамбарова Шахла Алигейдар гызы

    Мусазаде Рафига Мирза гызы

    Тахирова Назиля Рахман гызы.

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