Сотканный 92 года назад в Шуше ковер подарили Национальному музею

В Азербайджанском национальном музее ковра 6 июля состоится презентация ковра, сотканного в Шуше 92 года назад.

В Азербайджанском национальном музее ковра 6 июля состоится презентация ковра, сотканного в Шуше 92 года назад.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском национальном музее ковра.

"Ковер подарила Шушинскому филиалу музея заместитель председателя Совета старейшин, первый омбудсмен, профессор Эльмира Сулейманова. Ковер под названием "Лемпе" был соткан в Шуше в 1930-х годах. Первые образцы таких ковров появились в Шуше в начале XIX века. Эти ковры, также известные как "Шушинские", использовались для украшения зданий и дворцов", - сказали в музее.