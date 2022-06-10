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Состоятся 4-е Бакинские летние дни джаза

Состоятся 4-е Бакинские летние дни джаза 6-7 июля состоятся 4-е Бакинские летние дни джаза.
Kультурная политика
10 июня 2022 г. 13:39
Состоятся 4-е Бакинские летние дни джаза

6-7 июля состоятся 4-е Бакинские летние дни джаза.

Об этом Report сообщили в министерстве культуры.

География участников предыдущих фестивалей включала такие страны, как Швейцария, Франция, Израиль, Грузия, США, Турция, Венгрия, Россия. В рамках этого проекта в Баку впервые выступили такие известные музыканты, как Авичай Коэн, Эрик Эруффаз, Джеки Террассон, Стефан Бельмондо, Ник Уэст.

6 июля фестиваль откроет американский джазовый пианист и композитор Эммет Коэн со своим трио. 7 июля программу продолжит квартет известного шведско-турецкого саксофониста, композитора, актера, продюсера Ильхана Эршахи.

В дни фестиваля также выступят и азербайджанские исполнители, среди которых Диана Гаджиева, Фирудин Гамидов и др.

В этом году концерты пройдут под открытым небом в парке Центра Гейдара Алиева. Вход свободный.

Фестиваль будет организован Центром Гейдара Алиева, Министерством культуры Азербайджана и компанией Premier LTD.

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Версия на азербайджанском языке 4-cü “Bakı Yay Caz Günləri” keçiriləcək

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