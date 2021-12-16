О нас
Report Georgia
Аудио новости

Состоялось открытие выставки, посвященной творчеству Низами Гянджеви

Состоялось открытие выставки, посвященной творчеству Низами Гянджеви Сегодня состоялась заключительная часть симпозиума "Наследие Низами Гянджеви в XXI веке" и церемония открытия выставки, посвященной творчеству Низами Гянджеви.
Kультурная политика
16 декабря 2021 г. 18:07
Состоялось открытие выставки, посвященной творчеству Низами Гянджеви

Сегодня состоялась заключительная часть симпозиума "Наследие Низами Гянджеви в XXI веке" и церемония открытия выставки, посвященной творчеству Низами Гянджеви.

Как сообщает Report, мероприятие состоялось при поддержке Министерства образования, Министерства культуры и Фонда Гейдара Алиева.

В выставке приняли участие секретарь по вопросам творчества Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, депутаты Ганира Пашаева и Солтан Мамедов, первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев, директор Национального музея азербайджанской литературы Рафаэль Гусейнов, поэт Ариф Бузовналы и другие.

Выступивший на мероприятии заместитель министра образования Фирудин Гурбанов заявил, что необходимо сохранить наследие Низами и передать его будущим поколениям: "В большинстве библиотек мира хранятся сборники произведений Низами Гянджеви, они переводятся на разные языки. Мы должны гордиться таким великим поэтом и мыслителем, сохранить и донести до будущих поколений наследие Низами. Это и есть основная цель этого симпозиума".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоNizami yaradıcılığına həsr olunan sərginin açılış mərasimi baş tutub

Другие новости из категории

Азербайджанский оперный певец удостоен главной награды СНГ
Азербайджанский оперный певец удостоен главной награды СНГ
15 декабря 2021 г. 16:39
Посол: Азербайджанские ковры занимают достойное место в самых выдающихся музеях мира
ФотоПосол: Азербайджанские ковры занимают достойное место в самых выдающихся музеях мира
15 декабря 2021 г. 11:14
Названы страны, привлеченные к восстановлению памятников на освобожденных территориях
Названы страны, привлеченные к восстановлению памятников на освобожденных территориях
13 декабря 2021 г. 18:32
Азербайджан обратится к международным организациям из-за разрушения исторических памятников
Азербайджан обратится к международным организациям из-за разрушения исторических памятников
12 декабря 2021 г. 12:18
Посол Франции в Азербайджане посетил показ фильма Biləsuvar
Посол Франции в Азербайджане посетил показ фильма "Biləsuvar"
11 декабря 2021 г. 12:43
Лейла Алиева приняла участие в 10-летнем юбилее пространства современного искусства YARAT
Лейла Алиева приняла участие в 10-летнем юбилее пространства современного искусства YARAT
10 декабря 2021 г. 18:22
В Баку состоялась презентация сборника стихов румынского поэта
В Баку состоялась презентация сборника стихов румынского поэта
10 декабря 2021 г. 18:15
В Национальной библиотеке Катара отметили 880-летие Низами Гянджеви
В Национальной библиотеке Катара отметили 880-летие Низами Гянджеви
7 декабря 2021 г. 13:28
Два азербайджанских фильма получили награду международного фестиваля
ФотоДва азербайджанских фильма получили награду международного фестиваля
7 декабря 2021 г. 13:22
В поселке Гонагкенд Губинского района построен новый дом культуры
ФотоВ поселке Гонагкенд Губинского района построен новый дом культуры
6 декабря 2021 г. 23:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi