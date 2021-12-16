Состоялось открытие выставки, посвященной творчеству Низами Гянджеви

Сегодня состоялась заключительная часть симпозиума "Наследие Низами Гянджеви в XXI веке" и церемония открытия выставки, посвященной творчеству Низами Гянджеви.

Сегодня состоялась заключительная часть симпозиума "Наследие Низами Гянджеви в XXI веке" и церемония открытия выставки, посвященной творчеству Низами Гянджеви.

Как сообщает Report, мероприятие состоялось при поддержке Министерства образования, Министерства культуры и Фонда Гейдара Алиева.

В выставке приняли участие секретарь по вопросам творчества Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, депутаты Ганира Пашаева и Солтан Мамедов, первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев, директор Национального музея азербайджанской литературы Рафаэль Гусейнов, поэт Ариф Бузовналы и другие.

Выступивший на мероприятии заместитель министра образования Фирудин Гурбанов заявил, что необходимо сохранить наследие Низами и передать его будущим поколениям: "В большинстве библиотек мира хранятся сборники произведений Низами Гянджеви, они переводятся на разные языки. Мы должны гордиться таким великим поэтом и мыслителем, сохранить и донести до будущих поколений наследие Низами. Это и есть основная цель этого симпозиума".