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Состоялось открытие памятника "Железный кулак"

Состоялось открытие памятника "Железный кулак" На территории музейного комплекса Государственного историко-этнографического заповедника Гала, функционирующего при Музейном центре "Ичеришехер", в честь первой годовщины Отечественной войны состоялась церемония открытия памятника ”Железный кулак".
Kультурная политика
21 сентября 2021 г. 20:09
Состоялось открытие памятника Железный кулак

На территории музейного комплекса Государственного историко-этнографического заповедника Гала, функционирующего при Музейном центре "Ичеришехер", в честь первой годовщины Отечественной войны состоялась церемония открытия памятника ”Железный кулак".

Как сообщили Report в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер“, автором посвященного победе в Отечественной войне, истории нашей великой победы и ставшего символом военных действий в Карабахе памятника ”Железный кулак" является скульптор-любитель, участник Отечественной войны Эльвин Манафов.

В нижней части памятника, выполненного из хромированного железа, написаны слова “Карабах - это Азербайджан!" и отражен Харыбюльбюль – цветок, ставший символом победы Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Dəmir yumruq” abidəsinin açılışı olub

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