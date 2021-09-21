Состоялось открытие памятника "Железный кулак"

На территории музейного комплекса Государственного историко-этнографического заповедника Гала, функционирующего при Музейном центре "Ичеришехер", в честь первой годовщины Отечественной войны состоялась церемония открытия памятника ”Железный кулак".

На территории музейного комплекса Государственного историко-этнографического заповедника Гала, функционирующего при Музейном центре "Ичеришехер", в честь первой годовщины Отечественной войны состоялась церемония открытия памятника ”Железный кулак".

Как сообщили Report в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер“, автором посвященного победе в Отечественной войне, истории нашей великой победы и ставшего символом военных действий в Карабахе памятника ”Железный кулак" является скульптор-любитель, участник Отечественной войны Эльвин Манафов.

В нижней части памятника, выполненного из хромированного железа, написаны слова “Карабах - это Азербайджан!" и отражен Харыбюльбюль – цветок, ставший символом победы Азербайджана.