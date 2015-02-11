Состоялось обсуждение культурной программы, которая будет представлена гостям Баку-2015

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в министерстве культуры и туризма состоялось заседание рабочей группы, созданной в связи с организацией культурных и туристических программ с целью подготовки к первым Европейским играм Баку-2015.

Как сообщает Report, заседание с участием министра культуры и туризма Абульфаса Гараева, министра молодежи и спорта Азада Рагимова и ответственных лиц обеих структур было посвящено обсуждению организации на высоком уровне культурных программ, которые будут представлены гостям при проведении первых Европейских игр.

На заседании была дана информация о программах театрально-концертных учреждений, кинотеатров, музеев, программ на отрытом воздухе, которые будут представлены гостям в дни проведения игр, а также дополнительных услугах для ознакомления гостей с культурным наследием, искусством Азербайджана, а также был обсужден вопрос организации более обширных мероприятий.