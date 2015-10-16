Состоялась презентация совместного выпуска почтовых марок, посвященных азербайджанским и молдавским народным танцам -ФОТО

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ 16 октября, накануне Дня независимости Азербайджана, в посольстве Азербайджана в Молдове состоялась церемония официальной презентации и процедура гашения совместного выпуска почтовых марок, посвященных азербайджанским и молдавским народным танцам.

Об этом Report сообщили в пресс-службе посольства Азербайджана в Молдове.

На мероприятии приняли участие представители посольства, а также официальные и общественные деятели Молдовы.