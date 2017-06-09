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Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ При организации министерства культуры и туризма и Музея независимости Азербайджана в актовом зале Музейного центра состоялась презентация личных вещей Али бека Гусейнзаде.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие министр культуры и туризма Абульфас Гараев, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, директор Национального музея истории Азербайджана Наиля Велиханлы, президент Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, представители посольств других тюркоязычных стран.

А.Гараев отметил, что Али бек Гусейнзаде – духовный мост между Турцией и Азербайджаном: "Я выражаю Турции особую благодарность за возвращение произведений. Предоставив этот архив Азербайджану, они доказали, что у нас имеется неразделимая история. Сегодня реализовалась идея тюркизма, постоянно живущая в сердце Али бека Гусейнзаде. Наконец все тюркские государства – независимые государства".

Э.Озорал выразил благодарность всем, кто участвовал в доставке в Азербайджан архива Али бека Гусейнзаде.

От имени семьи писателя выступила Джамиля Гусейнзаде и по просьбе дочери Али бека Гусейнзаде Фейзавер ханум ее представителю министром был вручен трехцветный флаг Азербайджана.

В презентации были представлены некоторые доставленные из Стамбула произведения Али бека Гусейнзаде, его детей Салима Турана и Фейзавер Алпарслан, отражающие разные моменты жизни Али бека фотографии, личные вещи.

В целом, Азербайджану подарены 37 его произведений изобразительного искусства, 48 фотографий, 53 личных вещей, 22 ордена, медали и пр.

В завершение в исполнении народной артистки Азерин прозвучала песня "Çırpınırdı, Qara dəniz".