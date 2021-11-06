Состоялась презентация фильма "Шуша, ты свободна!"

Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера документального фильма Şuşa, sən azadsan! ("Шуша, ты свободна!"), снятого Baku Media Center и студией "Салнамафильм" при поддержке министерства культуры Азербайджана.
Выступивший на мероприятии министр культуры Анар Керимов сказал, что накануне Дня Победы было организовано много мероприятий.
Министр выразил признательность президенту Baku Media Center Арзу Алиевой и руководству "Салнамафильм" и "Азербайджанфильм" за реализацию очень важных проектов.
На сцену были приглашены творческие коллективы картин и герои фильмов. Режиссер картины «Şuşa, sən azadsan!» Джавидан Шарифов рассказал о ее создании с участием специальной съемочной группы, которая была откомандирована в зону боевых действий и снимала исторические моменты освобождения города Шуша, героизм наших солдат и офицеров, воинов спецназа. В фильме показаны реальные сцены боев, которых до сих пор никто не видел.
Фильм «Şuşa, sən azadsan!» повествует о героизме наших солдат, об освобождении азербайджанских земель от оккупации, о том, как герои отдавали свои жизни за восстановление территориальной целостности Азербайджана. Зрителям впервые были представлены детали "Шушинской операции", ставшей одной из самых ярких страниц современной военной истории. Режиссер фильма - Джавидан Шарифов, продюсеры - Назим Гусейнов и Орман Алиев.
Фильм BİZ ("МЫ") посвящен Славной Победе в 44-дневной Отечественной войне. Картина неслучайно так называется, в ней продемонстрированы единство и солидарность, проявленные азербайджанцами в период ведения боевых действий. Наряду с отвагой и героизмом наших мужественных военнослужащих, сражавшихся на передовой, показан и патриотизм граждан Азербайджана, поддерживающих армию в тылу. В фильме отражен высокий патриотический настрой наших солдат и простых людей в период войны, их эмоции, переживания и самое главное, абсолютная уверенность каждого в Победе. В документальной киноленте представлены интервью граждан Азербайджана, чьи видео, фотографии, статусы были самыми обсуждаемыми в социальной сети.
Автор идеи и режиссер фильма - Орман Алиев, продюсер - директор киностудии "Азербайджанфильм" Фариз Ахмедов.