Состоялась презентация фильма "Шуша, ты свободна!"

Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера документального фильма Şuşa, sən azadsan! ("Шуша, ты свободна!"), снятого Baku Media Center и студией "Салнамафильм" при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера документального фильма Şuşa, sən azadsan! ("Шуша, ты свободна!"), снятого Baku Media Center и студией "Салнамафильм" при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Как передает Report, гостям был также представлен фильм BİZ ("МЫ") совместного производства Baku Media Center и киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Выступивший на мероприятии министр культуры Анар Керимов сказал, что накануне Дня Победы было организовано много мероприятий.

Министр выразил признательность президенту Baku Media Center Арзу Алиевой и руководству "Салнамафильм" и "Азербайджанфильм" за реализацию очень важных проектов.

На сцену были приглашены творческие коллективы картин и герои фильмов. Режиссер картины «Şuşa, sən azadsan!» Джавидан Шарифов рассказал о ее создании с участием специальной съемочной группы, которая была откомандирована в зону боевых действий и снимала исторические моменты освобождения города Шуша, героизм наших солдат и офицеров, воинов спецназа. В фильме показаны реальные сцены боев, которых до сих пор никто не видел.

Фильм «Şuşa, sən azadsan!» повествует о героизме наших солдат, об освобождении азербайджанских земель от оккупации, о том, как герои отдавали свои жизни за восстановление территориальной целостности Азербайджана. Зрителям впервые были представлены детали "Шушинской операции", ставшей одной из самых ярких страниц современной военной истории. Режиссер фильма - Джавидан Шарифов, продюсеры - Назим Гусейнов и Орман Алиев.

Фильм BİZ ("МЫ") посвящен Славной Победе в 44-дневной Отечественной войне. Картина неслучайно так называется, в ней продемонстрированы единство и солидарность, проявленные азербайджанцами в период ведения боевых действий. Наряду с отвагой и героизмом наших мужественных военнослужащих, сражавшихся на передовой, показан и патриотизм граждан Азербайджана, поддерживающих армию в тылу. В фильме отражен высокий патриотический настрой наших солдат и простых людей в период войны, их эмоции, переживания и самое главное, абсолютная уверенность каждого в Победе. В документальной киноленте представлены интервью граждан Азербайджана, чьи видео, фотографии, статусы были самыми обсуждаемыми в социальной сети.

Автор идеи и режиссер фильма - Орман Алиев, продюсер - директор киностудии "Азербайджанфильм" Фариз Ахмедов.