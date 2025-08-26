Состоялась премьера художественно-документального фильма "Лачын, губернатор и я"

Состоялась премьера полнометражного художественно-документального фильма "Лачын, губернатор и я".
Как сообщает корреспондент Report из Лачына, презентация фильма состоялась в рамках Международных дней кино стран СНГ.
На премьере присутствовали специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе Масим Мамедов, а также уполномоченные лица представительства, сотрудники Государственного фонда кино, представители кинообщественности и жители Лачынского района.
Фильм отражает мотивы жизни и политической деятельности военного министра АДР, генерал-губернатора Карабаха Хосров бека Султанова.
Режиссер художественно-документального фильма "Лачын, губернатор и я" производства Hoçazfilm - Амиль Мамибейли, авторы сценария - Амиль Мамибейли и Шариф Агаяр.
В некоторых сценах фильма применялись технологии искусственного интеллекта.