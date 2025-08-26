О нас

Состоялась премьера художественно-документального фильма "Лачын, губернатор и я"

Состоялась премьера художественно-документального фильма "Лачын, губернатор и я" Состоялась премьера полнометражного художественно-документального фильма "Лачын, губернатор и я".
Kультурная политика
26 августа 2025 г. 20:34
Состоялась премьера художественно-документального фильма Лачын, губернатор и я

Состоялась премьера полнометражного художественно-документального фильма "Лачын, губернатор и я".

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, презентация фильма состоялась в рамках Международных дней кино стран СНГ.

На премьере присутствовали специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе Масим Мамедов, а также уполномоченные лица представительства, сотрудники Государственного фонда кино, представители кинообщественности и жители Лачынского района.

Фильм отражает мотивы жизни и политической деятельности военного министра АДР, генерал-губернатора Карабаха Хосров бека Султанова.

Режиссер художественно-документального фильма "Лачын, губернатор и я" производства Hoçazfilm - Амиль Мамибейли, авторы сценария - Амиль Мамибейли и Шариф Агаяр.

В некоторых сценах фильма применялись технологии искусственного интеллекта.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоFeature documentary 'Lachin, the Governor, and I' premieres in Lachin
Версия на азербайджанском языке Фото“Laçın, qubernator və mən” tammetrajlı bədii-sənədli filminin premyerası baş tutub

Экслюзивные новости

“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
25 августа 2025 г. 16:18
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
25 августа 2025 г. 14:42
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
25 августа 2025 г. 13:25
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
25 августа 2025 г. 11:03
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi