Состоялась премьера художественно-документального фильма "Лачын, губернатор и я"

Состоялась премьера полнометражного художественно-документального фильма "Лачын, губернатор и я".

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, презентация фильма состоялась в рамках Международных дней кино стран СНГ.

На премьере присутствовали специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе Масим Мамедов, а также уполномоченные лица представительства, сотрудники Государственного фонда кино, представители кинообщественности и жители Лачынского района.

Фильм отражает мотивы жизни и политической деятельности военного министра АДР, генерал-губернатора Карабаха Хосров бека Султанова.

Режиссер художественно-документального фильма "Лачын, губернатор и я" производства Hoçazfilm - Амиль Мамибейли, авторы сценария - Амиль Мамибейли и Шариф Агаяр.

В некоторых сценах фильма применялись технологии искусственного интеллекта.