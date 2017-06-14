Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В актовом зале Музейного центра при организации научно-методологического центра по культурологии министерства культуры и туризма состоялась конференция на тему "Восстановление забываемых образцов народного творчества".

Как сообщили Report в пресс-центре Музейного центра, на конференцию были приглашены учителя и учащиеся высших и средних учебных заведений.

По теме выступили деятели науки и искусства. О важности подобного рода мероприятий говорили художник по войлоку Рауф Абдулгасаноглу, профессор Мая Гафарова, модельер Гюльнара Халилова, заслуженный работник культуры Саадат Тахмираз гызы, директор научно-методологического центра по культурологии Асиф Усубейли и др.

Было отмечено, что у каждого народа имеются своеобразные образцы национального искусства, национальные направления искусства. Принадлежащие Азербайджану национальные образцы искусства и творчества сегодня экспонируются в выставочных залах и культурных салонах многих стран. Целью конференции является пропаганда образцов национального творчества, чтобы оставшиеся в подарок из прошлого и ныне забываемые сферы творчества не стирались из памяти.

На мероприятии продемонстрировали образцы ковроткачества, работ по войлоку, резьбы по камню и металлу, росписи по дереву, обрамления, вышивки и народных инструментов, также выступил ансамбль научной лаборатории Бакинской музыкальной академии им. У. Гаджибейли.