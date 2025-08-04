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Состоялась церемония прощания с народным писателем Эльчином Эфендиевым 

Состоялась церемония прощания с народным писателем Эльчином Эфендиевым  В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя состоялась церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым.
Kультурная политика
4 августа 2025 г. 13:40
Состоялась церемония прощания с народным писателем Эльчином Эфендиевым 

В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя состоялась церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым.

Как сообщает Report, на церемонии прощания присутствовали премьер-министр Али Асадов и его заместители, заместители министра культуры, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, депутаты, литературные и общественные деятели страны и представители СМИ.

В церемонии прощания также приняли участие премьер-министр Али Асадов, заместители премьер-министра Ягуб Эюбов, Шахин Мустафаев и Самир Шарифов.

Фото: Заур Мустафаев

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