Состоялась церемония прощания с народным писателем Эльчином Эфендиевым

В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя состоялась церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым.

В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя состоялась церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым.

Как сообщает Report, на церемонии прощания присутствовали премьер-министр Али Асадов и его заместители, заместители министра культуры, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, депутаты, литературные и общественные деятели страны и представители СМИ.

В церемонии прощания также приняли участие премьер-министр Али Асадов, заместители премьер-министра Ягуб Эюбов, Шахин Мустафаев и Самир Шарифов.

Фото: Заур Мустафаев