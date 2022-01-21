Состоялась церемония награждения архитекторов

В Союзе Архитекторов Азербайджана состоялась торжественная церемония награждения.

В Союзе Архитекторов Азербайджана состоялась торжественная церемония награждения.

Как передает Report, в мероприятии приняли участие министр культуры Анар Керимов, начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Азад Джафарли, ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства, профессор Гюльчохра Мамедова и другие официальные гости.

Приветствуя гостей, председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде отметил, что архитектура и градостроительства в республике всегда находится в центре внимания президента Ильхама Алиева.

Напомним, что Указом президента от 17 декабря 2021 года за заслуги в развитии архитектуры в Азербайджане группа архитекторов удостоена государственных наград.

Выступивший на мероприятии министр культуры Анар Керимов рассказал о развитии архитектуры в стране.

Затем глава ведомства вручил дипломы и награды архитекторам.