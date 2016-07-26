​Состоится мероприятие по случаю профессионального праздника работников кино

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ 2 августа - профессиональный праздник работников кино.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство культуры и туризма, в этот день в Киноцентре Низами пройдет праздничное мероприятие.

На мероприятии с участием деятелей культуры и искусства, кинообщественности состоится показ подготовленного киностудией "Азербайджанфильм" по заказу министерства культуры и туризма проекта "Гарабахын хасрет салнамеси" и киноальманаха "На 40-ой параллели".

В альманах вошли короткометражные фильмы "Гара бах" (режиссер Амиль Мамиев), "Его отец" (Замин Мамедов), "Постскриптум" (Эмин Мирабдуллаев), "Подарок" (Эмин Эфендиев).

На мероприятии состоится церемония награждения группы ветеранов кино.