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    ​Состоится мероприятие по случаю профессионального праздника работников кино

    Здесь пройдет церемония награждения группы ветеранов кино

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ 2 августа - профессиональный праздник работников кино.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство культуры и туризма, в этот день в Киноцентре Низами пройдет праздничное мероприятие.

    На мероприятии с участием деятелей культуры и искусства, кинообщественности состоится показ подготовленного киностудией "Азербайджанфильм" по заказу министерства культуры и туризма проекта "Гарабахын хасрет салнамеси" и киноальманаха "На 40-ой параллели".

    В альманах вошли короткометражные фильмы "Гара бах" (режиссер Амиль Мамиев), "Его отец" (Замин Мамедов), "Постскриптум" (Эмин Мирабдуллаев), "Подарок" (Эмин Эфендиев).

    На мероприятии состоится церемония награждения группы ветеранов кино. 

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